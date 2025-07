Satnam Singh ad un anno dalla morte genitori in lacrime nell’incontro in Regione

“Ho avuto modo di conoscere la dignitĂ dei genitori di Satnam, il dolore profondo con cui stanno affrontando questa vicenda, il senso di vuoto che una madre prova di fronte alla scomparsa di un figlio. Emotivamente, anche per un presidente di Regione non si è mai abituati a confrontarsi col dolore”. Ad un anno di distanza dalla morte di Satnam Singh, il giovane bracciante indiano morto dissanguato per aver perso un braccio in un macchinario mentre lavorava in un’azienda agricola in provincia di Latina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato i suoi genitori. Emozionato e visibilmente scosso il presidente ha speso parole di vicinanza e sostegno alla famiglia anche per tutto ciò che riguarderĂ la vicenda processuale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Satnam Singh, ad un anno dalla morte genitori in lacrime nell’incontro in Regione

