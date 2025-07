le differenze tra supergirl e superman nel nuovo dcu secondo james gunn

Il regista e co-presidente dei DC Studios spiega come Kara Zor-El avrà un percorso molto diverso da quello del celebre cugino Clark Kent. James Gunn ha recentemente chiarito le differenze tra i due iconici supereroi Kryptoniani del nuovo DC Universe, rivelando nuovi dettagli su come Supergirl e Superman saranno rappresentati nella saga cinematografica in corso. Il film Superman, interpretato da David Corenswet, è uscito nelle sale il 9 luglio 2025, inaugurando il primo capitolo del DCU intitolato Gods and Monsters. Supergirl, invece, sarà il secondo tassello dell'universo narrativo e debutterà nel 2026 con protagonista Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

