chikungunya caso confermato in provincia di piacenza il paziente non aveva viaggiato

C’è allerta in provincia di Piacenza per un caso confermato (domenica 13 luglio) di Chikungunya a Castel San Giovanni, nella frazione di Pievetta. Si tratta di un uomo italiano over 65, che non ha viaggiato in zone endemiche, il che suggerisce che il virus potrebbe essere stato trasmesso localmente. Il paziente, come ha informati l’Ausl di Piacenza, ha manifestato febbre, dolori articolari e muscolari, congiuntivite e altri sintomi tipici della malattia. La diagnosi è stata possibile grazie alla segnalazione del medico di famiglia e ai test di laboratorio su un prelievo ematico. Cos’è e quali sono i sintomi – Ma cos’è la chikungunya? È una malattia causata da un virus trasmesso principalmente dalla puntura della zanzara tigre (Aedes albopictus). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

