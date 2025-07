Non si festeggia un dopato Attacco shock a Sinner dopo il trionfo di Wimbledon

Il successo di Jannik Sinner a Wimbledon ha confermato quanto ormai sia solido e maturo il numero uno del tennis mondiale. La vittoria contro Carlos Alcaraz in una finale intensa e spettacolare ha portato l’Italia sul tetto del tennis, con milioni di tifosi in festa per un’impresa che resterà nella storia. Ma all’estero, in particolare nel Regno Unito, il trionfo del campione altoatesino è stato accolto da una valanga di commenti polemici. Invidia e insinuazioni hanno accompagnato i titoli di alcuni media britannici, che sembrano più interessati a riaprire vecchie polemiche che a celebrare la grandezza sportiva di Sinner. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non si festeggia un dopato”. Attacco shock a Sinner dopo il trionfo di Wimbledon

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - festeggia - dopato

