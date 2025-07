Lacrosse l’Italia vola ai quarti agli Europei ed è ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2027

L’ Italia chiude da imbattuta il Gruppo D agli Europei 2025 di lacrosse: a Wroclaw, in Polonia, gli azzurri sconfiggono la Slovacchia con il punteggio di 19-6, al termine di un incontro dominato sin dall’inizio, ed approdano direttamente ai quarti di finale, in programma mercoledì 16 luglio alle ore 16.30, contro la vincente del play-in tra Cechia e Galles, che si giocherà domani, martedì 15 luglio, alle ore 19.00. La Nazionale italiana, inoltre, si porta ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2027, che si disputeranno in Giappone: la manifestazione continentale mette in palio 7 posti, dunque gli azzurri, essendo già ai quarti, sono ad una sola vittoria dalla conquista del pass per la rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lacrosse, l’Italia vola ai quarti agli Europei ed è ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2027

In questa notizia si parla di: lacrosse - italia - quarti - agli

Lacrosse, i convocati dell’Italia per gli Europei: incomincia il ciclo olimpico - L’Italia parteciperà agli Europei di lacrosse maschile che si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 15 luglio.

Calendario Europei lacrosse 2025: programma, orari, tv, streaming. C’è l’Italia! - Gli Europei 2025 di lacrosse maschile si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 15 luglio. L’Italia parteciperà alla rassegna continentale e punterà a ben figurare, con il sogno di farsi strada e raggiungere le fasi calde della competizione.

Lacrosse, l’Italia ci prova agli Europei. Girone insidioso, Inghilterra e Israele le big di riferimento - Gli Europei 2025 di lacrosse maschile si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 19 luglio: alla rassegna continentale parteciperanno 25 squadre, che sono state suddivise in cinque gironi da cinque compagini ciascuno.

Lacrosse, l’Italia vola ai quarti agli Europei ed è ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2027; Lacrosse, l’Italia firma il tris agli Europei: Danimarca travolta con i gol dei Piatelli; LIVE Inter-Bayern Monaco 2-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: i nerazzurri accedono soffrendo alla semifinale, troveranno il Barcellona!.

L’Italia è ai quarti degli Europei femminili 12 anni dopo l’ultima volta: il KO con la Spagna è indolore - Nonostante la sconfitta contro la Spagna, l'Italia accede ai quarti di finale dell'Europeo femminile per la prima volta dal 2013 ... Lo riporta fanpage.it

Europei, l’Italia Under 21 ai quarti di finale: decisiva la vittoria sulla Slovacchia - La Nazionale Under 21 vola agli ottavi di finale dell'europeo di categoria, in corso di svolgimento in Slovacchia. Riporta lapresse.it