Le guerre in atto segnano le cerimonie in Francia per ricordare la presa della Bastiglia con l’annuale parata del 14 luglio. Messaggio del presidente Mattarella a Macron: “Italia e Francia sono alleati vitali”. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Francia, parata del 14 luglio segnata dalle guerre