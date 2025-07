Forbidden Fruit anticipazioni 15 luglio | Yildiz fa ingelosire Halit Alihan e Zeynep passano la notte insieme

Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca incentrata sulle vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep. Nell'episodio di martedì 15 luglio vedremo Yildiz intenta nel suo piano di far capitolare Halit ai suoi piedi, mentre il rapporto tra Alihan e Zeynep arriverà a un punto di svolta. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Nelle scorse puntate, dopo il divorzio tra Halit ed Ender, Yildiz ha iniziato il suo piano per conquistare l'uomo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 15 luglio: Yildiz fa ingelosire Halit, Alihan e Zeynep passano la notte insieme

In questa notizia si parla di: yildiz - forbidden - fruit - halit

Forbidden Fruit, Halit muore? La tragedia coinvolge Ender e Yildiz - Le tensioni nelle prossime puntate di Forbidden Fruit aumentano sempre di più. Infatti, il pubblico di Canale 5 non assisterà più solo a semplici intrighi e piccoli piani dietro le quinte, ma anche ad alcune tragedie.

Forbidden fruit, anticipazioni al 18 luglio: Yildiz inizia il suo nuovo lavoro - Forbidden fruit, anticipazioni dal 14 al 18 luglio. Yildiz inizia il suo nuovo lavoro come cameriera personale di Halit.

Forbidden Fruit Anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025: Yildiz accetta di sedurre Halit per soldi - Scopriamo insieme le Anticipazioni di Frobidden Fruit, la nuova soap in onda su Canale 5. Ecco le Anticipazioni delle trame in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

#ForbiddenFruit | TRAMA | giovedì 17 luglio Halit decide di andare a casa delle sorelle per chiarire a Zeynep che Yildiz non è la causa del divorzio tra lui ed Ender... TRAMA ? http://www.tuttotv.info/2025/07/14/forbidden-fruit-la-trama-di-giovedi-17-luglio-2 Vai su Facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 15 luglio: Yildiz fa ingelosire Halit, Alihan e Zeynep passano la notte insieme; Forbidden Fruit, anticipazioni 15 luglio: Halit crede a Yildiz; Forbidden fruit, le anticipazioni: Ender e Yildiz: rivali pronte a tutto.

Forbidden Fruit, anticipazioni 15 luglio: Yildiz fa ingelosire Halit, Alihan e Zeynep passano la notte insieme - 10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca incentrata sulle vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep. msn.com scrive

Forbidden Fruit, le anticipazioni di oggi (lunedì 14 luglio): in piano di Ender e la sorpresa di Alihan a Zeynep - Torna oggi pomeriggio in tv "Forbidden Fruit", la nuova soap opera turca che ha preso il posto di "Tradimento" per il periodo estivo. Lo riporta msn.com