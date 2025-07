Samsung Galaxy S26 | primi leak sui modelli dettagli sulle fotocamere e il nuovo Galaxy Ring

Prime indiscrezioni sul Galaxy S26: tre modelli, nuove fotocamere e un nuovo Galaxy Ring. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S26: primi leak sui modelli, dettagli sulle fotocamere e il nuovo Galaxy Ring

In questa notizia si parla di: galaxy - modelli - fotocamere - ring

Boxe Ring Live ? 9/7/2025 Veronica Tosi Vittoria Parigi Bini #Pugilato #Boxing #Boxer Vai su Facebook

Galaxy S25: le cornici della fotocamera si stanno staccando? Non siete i soli; Le migliori ring light per illuminare video e trasmissioni live da smartphone e webcam; Ring Intercom torna a metà prezzo, solo 49€, c'è anche in abbinata ad una videocamera per interni a prezzo super.

Grandi novità per Samsung Galaxy S26: sarà un "Next Paradigm" per il mondo degli smartphone - Samsung prepara una rivoluzione con la serie Galaxy S26: nuovo nome in codice, fotocamere potenziate e possibili cambi nei modelli disponibili. Secondo smartworld.it

Galaxy Z Fold7: il nuovo re dei pieghevoli Samsung con AI, display top e fotocamera da 200MP - Samsung presenta il Galaxy Z Fold7: display Dynamic AMOLED 2X, chip Snapdragon 8 Elite, fotocamera da 200 MP e batteria da 4400 mAh. Segnala tech.everyeye.it