Un modo di parlare può anticipare l'Alzheimer | lo studio sull'invecchiamento cognitivo

La difficoltà a trovare le parole giuste per chiamare le cose è considerata un segnale dell'invecchiamento cognitivo da tempo, ma secondo un recente studio potrebbe essere importante valutare un altro aspetto del linguaggio più generale.

“Ecco i cibi che accelerano l’invecchiamento biologico”. Cosa rivela lo studio italiano - Un nuovo studio italiano conferma il legame tra cibi ultra-processati e invecchiamento precoce. Secondo i ricercatori dell ‘I.

Gli incubi ricorrenti sono associati a morte precoce e invecchiamento accelerato, secondo uno studio - Ricercatori britannici hanno trovato un'associazione statistica rilevante tra l'avere i brutti sogni ogni settimana, l'invecchiamento biologico accelerato e soprattutto il rischio più elevato (circa il triplo) di morte prematura.

Uno studio condotto in un arco temporale di oltre 18 anni rivela che avere un cane può aiutare a rallentare il declino cognitivo nelle persone sopra i 50 anni. I dati mostrano come l'interazione con il proprio animale domestico attivi aree specifiche del cervello.

L’AI svela i segreti dell’invecchiamento del cervello; Ascoltare musica tiene giovane il cervello; Nuovo studio sui segni dell’invecchiamento cerebrale: le variazioni legate a stile di vita e genetica.

Invecchiamento sano e capacità cognitive - Uno studio dell'Università di Udine ha indagato il rapporto fra invecchiamento sano e capacità di produzione del discorso e le capacità cognitive ad esso collegate

La compagnia di cani e gatti ferma il declino cognitivo negli over 50. Lo studio svizzero - Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports che individua in particolare in queste