Sala sullo stadio | Tanti ostacoli sul nuovo San Siro ma speriamo di chiudere per questa data Ecco come procede

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sulla situazione del nuovo stadio: «Tanti ostacoli, ma speriamo di chiudere per questa data». A margine di un evento pubblico tenutosi a Milano, il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare del futuro dello Stadio San Siro, affrontando il tema della trattativa in corso con Inter e Milan per il rilancio o la cessione dell’impianto. Le sue parole, riportate da Calcio e Finanza, confermano che il dossier è ancora aperto e che i negoziati con le societĂ procedono, ma non senza ostacoli. COME PROCEDE – «La trattativa su San Siro procede, è chiaro che nessuno vuole regalare nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sala sullo stadio: «Tanti ostacoli sul nuovo San Siro, ma speriamo di chiudere per questa data. Ecco come procede»

Nuovo stadio di San Siro, il sindaco Beppe Sala: “Le bonifiche e la demolizione saranno pagate dalle squadre” - Dopo la fine del bando, che si è chiuso con l'unica offerta di acquisto presentata da Inter e Milan, comincerĂ la trattativa privata tra le squadre e il Comune.

Quando sarĂ venduto lo stadio San Siro, l’annuncio del sindaco Beppe Sala: “Speriamo sia la volta buona” - Il sindaco Beppe Sala ha svelato quando avverrĂ la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: "Tendenzialmente a giugno, per completare tutta l'operazione e rogitare agosto, settembre".

Stadio Milano, Sala “Al lavoro su verde e distanza dalle case” - MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda la vendita dello stadio Meazza e delle aree limitrofe a Milan e Inter, “ci sono un po’ di punti che stiamo affrontando, non so se le definirei criticità , però fondamentalmente stiamo ragionando sul verde, sulle bonifiche, che non credo siano un problema enorme ma c’è da lavorarci.

