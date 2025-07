Musikamate 2025 | a Casarsa torna la musica dal vivo all' insegna dell' inclusione

Musikemate 2025: a San Giovanni di Casarsa della Delizia cresce l’attesa per la serata di musica dal vivo tra giovani talenti e band friulane emergenti. Sabato 26 luglio, a partire dalle 19:30, il giardino de LaLuna Impresa Sociale, in via Runcis 59, ospiterà l’edizione 2025 di Musikemate. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it