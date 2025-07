Lutto a Battipaglia | morto a 29 anni Riccardo Somma

Dolore a Battipaglia per la scomparsa di Riccardo Somma, 29 anni, deceduto nelle scorse ore. Il giovane, molto conosciuto e stimato nella Piana del Sele, aveva lavorato per anni come meccanico, gestendo un’officina. Era appassionato di moto. La notizia del decesso ha profondamente colpito la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it