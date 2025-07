Milano incendiata la balena simbolo della Triennale

√ą andato in fiamme il simbolo della Triennale. √ą stata incendiata la balena di Jacopo Allegracci a Milano, il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra realizzato per la mostra. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Milano, incendiata la ‚Äúbalena‚ÄĚ simbolo della Triennale

La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24/a Esposizione internazionale di Triennale di Milano è stata data alle fiamme questa mattina. L'opera era il simbolo della fragilità ambientale e della lotta per la tutela delle specie a rischio.

