Problemi e soltanto problemi per quanto riguarda il territorio provinciale. Problemi che il segretario provinciale del Pd. Leo Barberio, ne mette in evidenza alcuni, compreso quello che potrebbe essere la madre di tutti i problemi, l’occupazione. “La situazione finanziaria della Provincia di Crotone – afferma Barberio – desta profonda preoccupazione. Da diversi anni la giunta guidata da Sergio Ferrari ciclicamente mostra problemi di liquiditĂ tardando nel saldo degli stipendi dei dipendenti. Una condizione che cozza con le dichiarazioni dello stesso Ferrari che, tra un video social e l’altro, annuncia nuove assunzioni e nuovi bandisce nuovi incarichi senza spiegare ai cittadini e ai lavoratori dove stia trovando le risorse per sostenere questi nuovi impegni economici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Barberio, segretario Pd provincia Crotone, preoccupato per la gestione economica della provincia