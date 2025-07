Milan Luka Modric è rossonero Un anno di contratto con opzione maglia numero 14

Milano, 14 luglio 2025 – Ora è ufficiale: Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Contatto di un anno con opzione di rinnovo, 3,5 milioni di ingaggio, maglia numero 14. Il croato, 39 anni, è sbarcato questa mattina a Malpensa alle 11.30 e, dopo le visite a La Madonnina e l'idoneità al Centro Ambrosiano, ha fatto tappa all'Hotel Melià ed è arrivato a Casa Milan alle 17. Si tratta del giocatore più vincente della storia del Real Madrid: 28 titoli, tra i quali 6 Champions League, in 13 anni per l'ex Tottenham. È il 13esimo Pallone d'oro nella storia del Milan: il primo era stato Rivera, da giocatore del Diavolo così come l'ultimo, Kakà, nel 2007. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, Luka Modric è rossonero. Un anno di contratto (con opzione), maglia numero 14

