Una foto di gennaio 1955 del secondo anello dello stadio di San Siro può cambiare il destino del Meazza

L'edizione del 25-26 gennaio 1955 del Corriere dell'Informazione aveva pubblicato una foto dei tifosi interisti sul secondo anello di San Siro. Oggi quello scatto è sul tavolo della Procura che sta indagando per accertare la data di decorrenza del vincolo paesaggistico sullo stadio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

