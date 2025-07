Fatal Fury | City of the Wolves Ken di Street Fighter è in arrivo nel gioco ecco il trailer di presentazione

Ken Masters infiamma le strade di South Town: Fatal Fury: City of the Wolves è pronto ad accogliere ufficialmente l’iconico lottatore di Street Fighter nel proprio roster, grazie a un crossover epocale tra SNK e Capcom. Presentato con un trailer adrenalinico, il personaggio sarà disponibile come contenuto scaricabile nella stagione estiva del 2025, all’interno del Season Pass 1. Il suo arrivo rappresenta un evento storico per gli appassionati dei picchiaduro, in quanto sancisce la reciprocità dell’incrocio tra saghe: se Terry Bogard e Mai Shiranui sono già apparsi in Street Fighter 6, ora è Ken a fare il grande salto in Fatal Fury. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Fatal Fury: City of the Wolves, Ken di Street Fighter è in arrivo nel gioco, ecco il trailer di presentazione

In questa notizia si parla di: fatal - fury - city - wolves

FATAL FURY CITY OF THE WOLVES Recensione: Il ritorno del celebre picchiaduro - FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES rappresenta una rinascita audace per uno dei franchise più importanti della storia dei picchiaduro, un ritorno che non si limita a cavalcare la nostalgia ma che costruisce un’esperienza profondamente nuova su basi solide e storiche.

Fatal Fury City of the Wolves Recensione, SNK torna a colpire con un picchiaduro tostissimo - Ci sono voluti vent’anni di attesa prima di rivedere SNK all’opera con un nuovo picchiaduro e alla fine eccoci qua, alle prese con la recensione dell’incredibile Fatal Fury City of the Wolves.

FATAL FURY: City of the Wolves è ora disponibile, ecco il Global CotW tournament con un montepremi di $2,500,000 - La leggendaria saga di picchiaduro è tornata. Dopo oltre due decenni di attesa, FATAL FURY: City of the Wolves segna il ritorno trionfale della saga SNK che ha fatto la storia del genere.

Ken Masters arriva in FATAL FURY CITY OF THE WOLVES Vai su Facebook

Arriva il turno del primo guest da Street Fighter per #FATALFURY #COTW: l'ultimo titolo SNK ospiterà Ken Masters con tanto di costume e musica classici! Date un'occhiata al suo trailer di presentazione Vai su X

Fatal Fury: City of the Wolves: ecco il trailer di Ken da Street Fighter; Fatal Fury: City of the Wolves, nuovo trailer dedicato a Ken di Street Fighter; FATAL FURY: City of the Wolves, trailer di esordio per Ken Masters.

Fatal Fury: City of the Wolves presenta Ken di Street Fighter con un trailer - SNK ha pubblicato un nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves per presentare Ken, il celebre combattente di Street Fighter che farà il proprio ingresso nel roster del gioco. Segnala msn.com

FATAL FURY: City of the Wolves, trailer di esordio per Ken Masters - SNK ha pubblicato il trailer di Ken Masters di STREET FIGHTER 6, il prossimo DLC di FATAL FURY: City of the Wolves. Si legge su akibagamers.it