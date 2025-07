Calciomercato Serie A il colpaccio della rivale è ufficiale! Un pallone d’Oro sfiderà la Juve nella prossima stagione | il comunicato

Calciomercato Serie A, il colpaccio della rivale è ufficiale: i dettagli sul futuro del centrocampista rossonero. Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Luka Modric, uno dei centrocampisti piĂą talentuosi e rispettati del calcio mondiale. Il club rossonero ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali che il calciatore croato ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2027. Una mossa strategica che arricchisce ulteriormente il centrocampo del Milan, conferendo esperienza e classe internazionale Calciomercato Serie A, il comunicato del grande acquisto della rivale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Serie A, il colpaccio della rivale è ufficiale! Un pallone d’Oro sfiderĂ la Juve nella prossima stagione: il comunicato

