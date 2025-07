Ordinanza anti-caldo | stop al lavoro sotto il sole nelle ore bollenti

Stop al lavoro sotto il sole nelle ore più calde della giornata. Lo ha stabilito il sindaco Alessandro Basso con un’ordinanza che annuncia una serie di modifiche agli orari di attivazione dei macchinari nei cantieri edili. La misura sarà valida fino al 15 settembre in modo da proteggere la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: ordinanza - stop - lavoro - sotto

Pesca dei moscioli, sì ad un mese di stop. Attesa per l'ordinanza della Capitaneria di porto - ANCONA – Mosciolo, la Consulta regionale della pesca ha dato, nella giornata di ieri, martedì 13 maggio 2025, parere positivo alle istanze poste dalle sigle rappresentanti i professionisti del settore, ritenendo dunque valida la loro proposta di rinviare di un mese l’inizio della sua raccolta.

Ordinanza anti-alcol al via a Pontedera. Stop vendita e consumo - Pontedera, 8 luglio 2025 – Arriva un’altra misura anti risse e vandalismi in centro città . Il sindaco Matteo Franconi ha firmato un’ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro e metallo che da parte da oggi, martedì 8 luglio, e si concluderà il 15 settembre.

Pronta l'ordinanza balneare: si anticipa al 17 maggio. Stop a plastica e sigarette, servizi fino alle 22 - Si apre con una settimana di anticipo, sabato 17 maggio, la nuova stagione balneare. Una stagione più lunga che vedrà la spiaggia di Rimini aprirsi ai bagnanti offrendo servizi e opportunità , come previsto dall’ordinanza balneare pubblicata dal settore turismo e demanio del Comune di Rimini.

Caldo record in Puglia: Emiliano firma l'ordinanza, stop al lavoro sotto il sole anche per i riders Vai su X

Ondata di calore, la Regione vieta il lavoro sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00 - L’ordinanza riguarda i professionisti dei settori agricolo, logistico e cantieristico Leggi la notizia https://bum.comunesbt.it/2025/07/04/ordinanza-regione-lavoro-sotto-il-sole/ Iscrivit Vai su Facebook

Emergenza caldo: stop ai lavori sotto il sole nelle ore più calde fino al 31 agosto; Caldo record in Puglia: Emiliano firma l'ordinanza, stop al lavoro sotto il sole anche per i riders; In Puglia stop lavoro sotto il sole anche per i rider. L’ordinanza di Emiliano fino al 15 settembre.

Caldo record in Puglia: Emiliano firma l'ordinanza, stop al lavoro sotto il sole anche per i riders - La Puglia si muove in difesa dei lavoratori esposti al sole e al caldo estremo. Come scrive msn.com

In Puglia stop lavoro sotto il sole anche per i rider. L’ordinanza di Emiliano fino al 15 settembre - Vietato lo svolgimento di attività lavorative all'aperto tra le 12,30 e le 16 nei giorni il cui il livello di rischio è più alto ... Riporta msn.com