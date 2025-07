Roma otto intossicati da monossido in un hotel

Otto persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio in un hotel a Roma. Si indaga sulla caldaia della struttura. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, otto intossicati da monossido in un hotel

