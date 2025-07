Omicidio a Marotta convalidato l' arresto di Spingardi Non ce la facevo più ma non volevo finisse così

MAROTTA – Si è svolta oggi la convalida dell'arresto per Sandrino Spingardi. L'uomo, 71 anni, è accusato di aver ucciso venerdì sera Griselda Cassia Nunez, 44 anni e cognata dell'uomo, e ferito la figlia di lei Kenia Cassia Vaca, 28 anni. La giovane è stata dimessa dall'ospedale regionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: marotta - arresto - spingardi - omicidio

Tragedia a Marotta (PU): una lite durante una festa si trasforma in omicidio. Un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, ha sparato contro la cognata uccidendola e ha ferito la nipote di 28 anni. Il fatto è avvenuto alla periferia della città, in una casa di campagna Vai su Facebook

Sandro Spingardi arrestato per l'omicidio di Griselda Cassia Nunez a Marotta, musica alta possibile movente; Ha ucciso la cognata, convalidato arresto. L'assassino in aula: Mi pento, la musica mi esasperava; Sparatoria a Marotta, l'omicida: 'Non volevo far male ai bimbi'.

Omicidio di Marotta, convalidato l'arresto. L'assassino in aula: "Mi pento, la musica mi esasperava" - Sandrino Spingardi è comparso al tribunale di Pesaro per il delitto della cognata, Griselda: "Non volevo farlo. msn.com scrive

Sandro Spingardi arrestato per l'omicidio di Griselda Cassia Nunez a Marotta, musica alta possibile movente - È stato confermato l'arresto di Sandro Spingardi, il 71enne che ha ucciso la cognata durante la festa di compleanno di alcuni bambini: l'ipotesi sul movente ... Come scrive virgilio.it