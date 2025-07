Nibionno s’incendia auto a Gpl sulla superstrada Milano-Lecco | al volante una ragazza

Nibionno (Lecco), 14 luglio 2025 – Prima il fumo, poi il fuoco. La 22enne alla guida della piccola Peugeot 206, quando ha visto prima appunto il fumo e poi il fuoco fuoriuscire dal vano motore, è riuscita ad accostare il piĂą possibile a bordo strada, perchĂ© in quel punto non c'è la corsia d'emergenza, fermare l'auto e scappare  fuori dall'abitacolo, prima che l'utilitaria venisse completamente avvolta dalle fiamme. Uccisa sulla statale 36. Il “pirata” patteggia: 3 anni per la fine di Ambra Scatta l’allarme . L'incendio è divampato nel pomeriggio di oggi lungo la statale 36, nel tratto Milano – Lecco, in direzione sud, verso Milano, all'altezza di Nibionno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nibionno, s’incendia auto a Gpl sulla superstrada Milano-Lecco: al volante una ragazza

