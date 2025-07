Hopman Cup 2025 | programma orari tv streaming Si gioca a Bari!

Da mercoledì 16 a domenica 20 luglio si disputerà la Hopman Cup 2025 di tennis, tradizionale torneo a coppie miste per Nazioni, che si terrà a Bari, in Puglia: saranno sei i Paesi partecipanti, suddivisi in due gironi da tre, con i vincitori dei due raggruppamenti che si sfideranno poi in finale. L’Italia, che schiera Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli, è stata inserita nel Girone B: gli azzurri giocheranno mercoledì 16 luglio contro la Croazia alle ore 17.30, mentre venerdì 18 sfideranno la Francia, sempre alle ore 17.30. Ogni sfida si aprirà con il singolare femminile, seguito dal singolare maschile e dal doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hopman Cup 2025: programma, orari, tv, streaming. Si gioca a Bari!

