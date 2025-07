Neonato di un mese in pericolo di vita | volo d' urgenza dalla Sardegna al Gaslini

Volo d'urgenza dalla Sardegna al Gaslini per salvare la vita a un neonato di un mese. Il trasporto sanitario si è concluso nel pomeriggio di lunedì 14 luglio 2025 ed è stato effettuato con un Falcon 900 del 31esimo stormo dell’Aeronautica Militare. Volo salvavita da Alghero a Genova Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

