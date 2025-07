Toscana Giani quattro ore da Schlein | mi affido al partito

Roma, 14 lug. (askanews) – “Affido alla segretaria nazionale e al segretario regionale la guida del percorso politico che ci porterà a presentare alla Toscana un progetto all’altezza della sua storia e del suo futuro. Da parte mia, ne rispetterò le decisioni e la conclusione, offrendo la mia massima collaborazione in questo passaggio decisivo”. LO afferma il presidente Pd uscente della Toscana sulla sua ricandidatura in autuno, dopo oltre quattro ore di incontro al Nazareno con la segretaria del partito Elly Schlein. “Un incontro proficuo -assicura Giani- segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale Emiliano Fossi, con i quali ho lavorato in stretta sinergia negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it