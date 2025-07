Incidente auto-moto nel Milanese centauro gravemente ferito | in codice rosso in ospedale

Grave incidente nella prima serata di lunedì 14 luglio a Paderno Dugnano. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Ferito il conducente della due ruote, trasportato con urgenza in ospedale. Lo scontro La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi attimi prima delle 19, per un sinistro in via Don. 🔗 Leggi su Milanotoday.it