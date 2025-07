Juventus Next Gen quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date

Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone in vista della prossima stagione: tutti i dettagli. La Juventus Next Gen, come sempre, è un laboratorio di talento e sperimentazione per la Juventus, che ha messo a disposizione dei giovani bianconeri un ambiente ideale per crescere. Non si tratta solo di un’opportunitĂ per il club di testare i propri talenti, ma anche di una chance per i ragazzi di fare esperienza in un campionato impegnativo come la Serie C, dove si confrontano con squadre di una certa tradizione e competitivitĂ . Sotto la guida di Massimo Brambilla, la squadra ha dimostrato di saper lavorare bene in questi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date

In questa notizia si parla di: juventus - next - bianconeri - scopriranno

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Amichevoli Serie A, il programma delle partite e tutti i risultati; Juve, Djalò e Adzic scoprono l’effetto Allianz Stadium; LIVE TJ - BENEVENTO-JUVENTUS NEXT GEN 1-5, triplice fischio: bianconeri al secondo turno dopo una....

Juventus, il mercato LIVE: è il giorno di Conceicao, trattativa per Douglas Luiz. Doppio colpo per la Next Gen - Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per la Juventus. Scrive ilbianconero.com

Juventus Next Gen - Il difensore arriva dal Taranto: tutti i dettagli di questo colpo di mercato La Juventus Next Gen continua a rafforzarsi con l’arrivo di nuo ... Segnala juventusnews24.com