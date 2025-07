Seth Rollins si è infortunato realmente durante Saturday Night’s Main Event, facendo sorgere dubbi tra i fan sulla sua presenza a RAW questa settimana. Mentre le speculazioni continuano, lo status di Rollins per l’episodio di RAW di questa sera è stato finalmente chiarito. Secondo quanto appreso da Ringside News, Seth Rollins sarà presente alla puntata di Monday Night Raw che si terrà alla Legacy Arena di Birmingham, in Alabama. Rollins KO a Saturday Night’s Main Event. In precedenza era stato riportato che Rollins aveva subito un infortunio reale durante il suo match contro LA Knight a Saturday Night’s Main Event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins sarà presente a RAW nonostante l’infortunio