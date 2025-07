Galvagno rinuncia all' auto blu | da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con mezzi propri

Da oltre una settimana il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, raggiunge Palazzo dei Normanni di Palermo con mezzi propri, rinunciando all'auto blu. Galvagno è indagato dalla procura di Palermo per corruzione e peculato nell'inchiesta che ha acceso i riflettori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

