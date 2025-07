In mare nonostante la bandiera rossa | madre e figlio salvati dai bagnini

Una donna e suo figlio sono stati tratti in salvo questa mattina nelle acque di localitĂ Saline, a Palinuro. Nonostante la bandiera rossa fosse esposta, i due si erano tuffati nei pressi del lido Sunset Beach. Le correnti e la forte risacca li hanno trascinati al largo, rendendo necessario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Croce Rossa, Aurigemma: “Bandiera verrà esposta in consiglio regionale” - (Adnkronos) – “In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, ho ricevuto la bandiera della Croce Rossa da parte del Presidente del Comitato regionale Lazio, Salvatore Coppola.

La Sicilia onora la Croce Rossa, la bandiera dell'associazione sventola a Palazzo d'Orléans - La bandiera della Croce rossa italiana sarà esposta per una settimana sulla facciata di Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, per celebrare e onorare l'impegno dei volontari dell'organizzazione umanitaria in ogni parte del mondo.

Croce Rossa, Aurigemma: "Bandiera verrà esposta in consiglio regionale" - Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - “In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, ho ricevuto la bandiera della Croce Rossa da parte del Presidente del Comitato regionale Lazio, Salvatore Coppola.

Gallipoli, turista muore in mare: stroncata da un malore La donna si era tuffata nonostante la bandiera rossa per condizioni avverse: inutili i soccorsi Vai su Facebook

