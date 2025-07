Yulia Svyrydenko sarà la nuova premier dell' Ucraina | guidò l' accordo sulle terre rare con gli Usa

Aveva annunciato cambiamenti ai massimi livelli istituzionali e così è stato. Volodymyr Zelensky ridisegna i vertici del potere esecutivo a Kiev con un rimpasto di governo - il più significativo dall'inizio della guerra in Ucraina - che sembra puntare a rafforzare i rapporti con Washington. Yulia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: yulia - ucraina - svyrydenko - sarà

Ucraina, la mossa di Zelensky: Yulia Svyrydenko nuovo premier - Rimpasto nel governo ucraino: la vice ministra e ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko è stata indicata da Volodymyr Zelensky per sostituire il premier Denys Shmyhal.

UCRAINA | Rimpasto di governo a Kiev, chi è Yulia Svyrydenko. #ANSA Vai su Facebook

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Rimpasto a Kiev, una nuova premier amica degli Usa; Yulia Svyrydenko sarà la nuova premier dell'Ucraina: guidò l'accordo sulle terre rare con gli Usa; Guerra Ucraina, Trump: «Accordo con Nato, subito Patriot a Kiev. Intesa in 50 giorni con Mosca o sanzioni severe».