Futuro di Rugani ancora in bilico | la Juventus valuta la sua situazione | CMIT

La Juventus si sta prendendo del tempo per valutare diverse situazioni prima di mettere in pratica le proprie strategie di mercato: anche nel caso di Daniele Rugani sono in corso dei ragionamenti in quel di Torino Dopo un anno passato in prestito all’ Ajax, dove ha sfiorato la vittoria del campionato inglese, Daniele Rugani è tornato a Torino con il sorriso stampato sul volto e la consueta voglia di dare il proprio contributo. Partito per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club, il difensore si è messo in mostra con un’ottima prestazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid. Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione CM. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT

Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT - La stagione della Juventus non finirà insieme al campionato di Serie A, ma come per l’Inter, tutto sarà rimandato al Mondiale per Club: per quell’impegno la dirigenza bianconera valuterà qualche rientro anticipato, specialmente in difesa L’infortunio di Gleison Bremer, a cui è seguito a stretto giro quello di Juan Cabal, ha dato il via a una condizione che poi ha contraddistinto l’intera stagione della Juventus: l’emergenza in difesa.

Mercato Juventus, da Rugani a Kostic: i possibili “rinforzi” per il Mondiale per Club. La situazione nome per nome dei bianconeri al rientro dai prestiti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, chi rientra dai prestiti per il Mondiale per Club? La situazione nome per nome in casa bianconera.

Juventus, Fagioli e Rugani torneranno per il Mondiale per Club - Rugani verso il ritorno a Torino Rugani non verrà riscattato dall’Ajax e tornerà  alla Juve. Il difensore, infatti, tornerà alla casa-madre Juventus dopo il prestito di un anno al club olandese.

Juve: si valuta la conferma di Rugani, idea Munoz per la fascia - Il club bianconero monitora Munoz, il Crystal Palace valuta il cartellino dell'esterno colombiano almeno 25 milioni di euro ... it.blastingnews.com scrive

Rugani in bilico nonostante il rinnovo: aspetta la Juventus | CM.IT - Nonostante il rinnovo appena firmato, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus in estate: diversi sono i club interessati anche all’estero È passato poco più di un mese dall’annuncio del ... Come scrive calciomercato.it