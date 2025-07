Panchine luride e abbandonate petizione dei residenti a Mercatello

Situazione di degrado sulle panchine a Mercatello. La segnalazione ci arriva da un residente, che lamenta lo stato di abbandono e di pulizia che interessa la zona. In particolare lo stato di alcune panchine su strada. La denuncia "I residenti del quartiere Mercatello - dice - sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: panchine - mercatello - residenti - luride

Raid a Mercatello, panchina in cemento distrutta a colpi di martello - Rabbia e proteste in piazza Monsignor Grasso, a Mercatello, dove famiglie di residenti e passanti hanno denunciato la distruzione di una panchina in cemento presa a martellate da ignoti. Si legge su ilmattino.it

Panchine, specchietti delle auto, residenti svegliati: raid dei vandali ... - Piuttosto discutibile quello scelto da un gruppo di vandali che non hanno trovato di meglio che danneggiare alcune panchine lungo il viale della ... corriereadriatico.it scrive