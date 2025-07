In Svizzera un Comune rinuncia all’assunzione di una maestra col velo scoppia il caso Il suo racconto | Delusa e discriminata la diversità dovrebbe essere un valore

Il Comune di Eschenbach, in Svizzera, ha deciso di non assumere una giovane insegnante che indossa il velo islamico, dopo le proteste di alcuni genitori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: svizzera - comune - velo - rinuncia

Aprivo solamente le finestre della mia camera ed entravano l’aria color blù, l’amore e i fiori. Marc Chagall Marc Chagall, “Evening at the window” 1950 Gouache, 65 x 50 cm. Museum Sammlung Rosengart, Lucerna, Svizzera. Quest'opera, iniziata nel 1950 Vai su Facebook

In Svizzera, un Comune rinuncia all’assunzione di una maestra col velo, scoppia il caso. Il suo racconto: Delusa e discriminata, la diversità dovrebbe essere un valore; Una maestra non viene assunta perché porta il velo; Cristina Scuccia e la rinuncia al velo/ Solo al buio si vedono le stelle.

Una maestra non viene assunta perché porta il velo - Dopo le proteste di alcuni genitori, il comune di Eschenbach (SG) ha rinunciato ad assumere una maestra che porta il velo islamico. Come scrive tio.ch

Svizzera, burqa vietato in pubblico: al referendum vince il sì contro ... - Niente burqa per le donne islamiche nei luoghi pubblici della Svizzera, vince il "sì" al divieto per il velo integrale. Scrive ilmessaggero.it