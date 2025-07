Mandanti esterni delle stragi del ’92 M5s | Importante novità sulla pista nera Gasparri attacca | Fanfaluche

Nuovo scontro in Commissione Antimafia sulle stragi. E anche questa volta a infiammare gli animi sono le indagini sui mandanti esterni delle bombe del 1992. Come ha raccontato ilfattoquotidiano.it, la giudice Graziella Luparello ha interrotto la camera di consiglio sull’archiviazione dell’inchiesta relativa ai cosiddetti mandanti esterni delle stragi del 1992. A chiedere di chiudere l’indagine era stata la procura nissena, che da ormai trentatrè anni indaga sulle bombe di Capaci e di via d’Amelio. La gip, però, ha accolto l’istanza dell’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato il 19 luglio del 1992. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

