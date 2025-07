Hamas & C | gli obiettivi di Israele la lista dei condannati a morte

Anche a guerra finita, lo Stato continuerà a inseguire i dirigenti dell’organizzazione terroristica all’estero. Lo scopo: impedire la riorganizzazione. Ma non mancano i rischi, a partire dalla reazione degli Stati che ospitano i miliziani. Come Qatar e Turchia.. Dopo il massacro alle Olimpiadi di Monaco, Golda Meir ordinò gli omicidi mirati dei responsabili. Con qualche tragico errore.. L’offensiva contro il gruppo sciita in Libano è anche psicologica. Così è stata minata la sua coesione interna.. Lo speciale contiene tre articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas & C: gli obiettivi di Israele la lista dei «condannati a morte»

In questa notizia si parla di: hamas - obiettivi - israele - lista

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Media: "Il presidente americano vuole raggiungere un'intesa con Netanyahu (atteso lunedì a Washington) sulla fine della guerra.

Il Qatar finanzia Hamas con il benestare di Netanyahu, tra gli obiettivi mantenere il potere in Israele e indebolire l'Anp per conquistare Gaza - Come emerso da alcune fonti del deep state verificate dal Giornale d'Italia, Benjamin Netanyahu avrebbe mantenuto Hamas al potere nella Striscia di Gaza lasciando che Doha lo finanziasse.

Senza accordo il primo round di colloqui indiretti Israele-Hamas | Ma Trump è sicuro: "Siamo vicini a un'intesa su Gaza, forse già in settimana" | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Secondo media americani, la proposta sul tavolo dei negoziati prevede una tregua di 60 giorni con il rilascio di 10 ostaggi in vita e di 18 deceduti

Israele attacca obiettivi Houthi nello Yemen Casa Bianca, con Hamas intesa in settimana?Doha, niente accordo al primo round colloqui Vai su X

Questi sono gli obiettivi del "presidio della democrazia in Medio Oriente". Questi risultati sono conseguiti grazie all'Occidente che arma il "presidio" e lo appoggia incondizionatamente. Stamattina in Palestina sono 60 i morti ammazzati da Israele di cui 27 ment Vai su Facebook

Hamas & C: gli obiettivi di Israele la lista dei «condannati a morte»; Gaza, le Forze di Israele: Colpiti più di 150 obiettivi di Hamas – video; Netanyahu vola negli Stati Uniti per incontrare Trump alla Casa Bianca.

Guerra Israele, Netanyahu: "Dopo tregua torneremo ad assediare Gaza". LIVE - "Dopo la pausa, trasferiremo la popolazione della Striscia verso sud e imporremo un assedio al nord di Gaza", avrebbe detto Netanyahu al ministro delle Finanze Smotrich. Scrive tg24.sky.it

Israele-Hamas, le news di oggi in diretta - Sono 40 le persone uccise oggi nella Striscia dagli attacchi israeliani. Come scrive repubblica.it