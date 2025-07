Serie B 2025 26 | date ufficiali in campo a Santo Stefano e a Pasquetta

Si √® svolta a Milano l'assemblea della Lega Serie B alla quale hanno partecipato tutte le societ√† che prenderanno parte al prossimo campionato. Per il terzo anno consecutivo ci sar√† anche la Sampdoria, reduce dalla salvezza ai playout contro la Salernitana, ci saranno anche la neopromossa Entella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: serie - date - ufficiali - campo

Serie B, ecco le nuove date playoff e playout: si parte il 17 maggio - L’Assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, ha deliberato le nuove date playoff e playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al rinvio della 34a giornata.

Playoff Serie B: date, orari e tutto quello che c'è da sapere - Il sipario è calato sul campionato di Serie B, con il recupero della 34esima giornata che ha di fatto concluso la stagione.

Calendario Serie A 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Tutte le informazioni sul massimo campionato, il programma completo della stagione: Calendario Serie A 2024/2025 Il nuovo campionato di Serie A ha preso forma con il sorteggio del calendario, in programma giovedì 4 luglio a Roma.

#SerieA, quando si torna in campo: raduni e ritiri, le date della #Juve e di tutte le squadre Vai su Facebook

Serie B 2025/26: date ufficiali, in campo a Santo Stefano e a Pasquetta; Serie A, date e orari dell'ultima giornata di campionato: Napoli e Inter in campo venerdì; Serie A, quando si torna in campo: raduni e ritiri, le date della Juve e di tutte le squadre.

Serie C 2025/2026: il 25 luglio i gironi, il 28 il sorteggio dei calendari - Stampa La Serie C è pronta a tornare in campo con un calendario definito: il 25 luglio sarà resa ufficiale la composizione dei tre gironi del campionato 2025/2026, mentre il 28 luglio verranno present ... Da salernonotizie.it

Serie B, svelate ufficialmente le date del calendario: si gioca il 26 dicembre e a Pasquetta - Tutte le info al termine dell'assemblea di lega ... Scrive strettoweb.com