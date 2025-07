Sinner Abodi assente a Wimbledon per ‘stare in famiglia’ e Renzi affonda | Ridicolo

Mentre Carlos Alcaraz, finalista di Wimbledon, aveva il Re di Spagna sugli spalti a fare il tifo per lui, Jannik Sinner poteva contare solo sull'affetto della sua famiglia, del suo team e dei suoi fan. Il ministro dello Sport ha cercato di minimizzare quanto accaduto, sottolineando che ciò che conta è festeggiare il successo del tennista altoatesino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner, Abodi assente a Wimbledon per ‘stare in famiglia’ e Renzi affonda: “Ridicolo”

Sinner, Abodi sull'assenza delle istituzioni a Wimbledon: «Capita anche a un ministro di passare una giornata con la famiglia» Vai su X

Il Ministro dello Sport Abodi ha detto che non è andato a Wimbledon per stare con la famiglia. Un Ministro dello Sport che non va a un evento del genere, storico per il nostro Paese, si rende ridicolo. Ma visto che questo Governo sembra disinteressato rispetto Vai su Facebook

