Chi sono Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini i figli di Mina e chi sono i loro padri

Mina aveva 22 anni quando incontrò Corrado Pani, che ne aveva 26. L'attore era separato dalla moglie, ma non era ancora riuscito ad ottenere il divorzio (siamo negli anni Sessanta e tutto era più difficile per le coppie separate). La storia tra i due artisti riempì le pagine dei giornali e da questo amore contrastato anche dalla Chiesa nacque Massimiliano Pani. Per legge Corrado Pani non poteva riconoscerlo, era il 19 aprile del 1963. Chi sono i figli di Mina. Attrice e conduttrice televisiva lei, compositore lui: Benedetta Mazzini e Massimiliano Pani sono i figli di Mina, una delle voci più grandi che la musica italiana abbia mai avuto.

