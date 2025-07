incidente a imola tra auto e moto un 36enne ferito grave

Imola, 14 luglio 2025 – Terribile schianto all’incrocio tra viale Marconi e viale Pambera. Un 36enne finisce al Maggiore di Bologna con l’eliambulanza. Per lui gravissime ferite agli arti inferiore. Ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante una gamba sia in pessime condizioni. L’ incidente si è verificato oggi dopo pranzo, poco prima delle 14. Secondo una prima ricostruzione, una CitroĂ«n C3 nera condotta da una donna di 27 anni, residente a Imola, stava percorrendo viale Marconi con direzione Forlì-Bologna. Durante la manovra di svolta a sinistra, il veicolo è entrato improvvisamente in collisione con una motocicletta Kawasaki Versys, che viaggiava sulla medesima arteria ma in direzione opposta (Bologna-Forlì). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

