Rosticceria Centostelle, bandone giù. “Chiudiamo dopo 25 anni di sacrifici”

Firenze, 9 dicembre 2024 – “La nostra corsa finisce qui,25di passione. Che dire.”, si chiede il titolare della. Non è mai facile ’abbracciare’ il cambiamento. Ci pensano i clienti di una vita a rispondere. I social offrono la sponda giusta: “I migliori auguri per quello che verrà. Tutto ha un tempo e voi avete lasciato il segno”, scrive Claudia. “Solo un grazie gigantesco per questi”, risponde Monica, tra un cuore e l’altro tinto di viola. Sì, perché per un quarto di secolo la bottega di via(angolo Calatafimi) ha rappresentato per un quarto di secolo un punto di riferimento anche per i tifosi della Fiesole. Tra un panino, un ’polletto’ arrosto con patate o una lasagna da asporto prima odel fischio d’inizio. Giù ilper l’ultima volta, ieri.