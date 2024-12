Thesocialpost.it - Roma, dipendente Cotral era in malattia ma cantava al piano bar: giudici annullano licenziamento

Undella, la Compagnia trasporti laziali, era stato licenziato per aver partecipato a serate di canto in unbar mentre si trovava in. Tuttavia, secondo la Cassazione, il provvedimento è illegittimo, confermando una precedente sentenza della Corte d’appello di.Leggi anche: Tredicesima e Bonus Natale: ecco quando saranno pagati. Il calendario per pubblico e privatoLa vicendaIl tribunale diaveva già dato ragione al lavoratore, dichiarando illegittimo ile imponendo all’azienda di reintegrarlo. Oltre al ritorno in servizio, l’azienda è stata condannata a corrispondere un’indennità risarcitoria di 2.127 euro. Secondo i, il canto poteva addirittura “giovare alla guarigione” del. Per la Cassazione, l’azienda avrebbe dovuto dimostrare che l’attività svolta, pur rispettando le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, fosse incompatibile con il recupero fisico del lavoratore.