Qualificazione a 18 punti | Inzaghi fa i conti e svela quando torneranno gli infortunati

L’allenatore dell’Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayer Leverkusenfa ie vede il traguardo degli ottavi di Champions molto vicino. Il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen e si è sbilanciato suiche mancano per il passaggio del turno.“a 18”:fa igli(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore nerazzurro ha, infatti, affermato: “Finora abbiamo fatto un ottimo cammino: a 17potremmo esserci, a 18 sicuramente”. Sull’avversario di domani, invece,ha affermato: “Sono una delle squadre più forti d’Europa, appena tre sconfitte in 16 mesi. Studiato la finale con l’Atalanta? Ci siamo focalizzati sul Leverkusen.