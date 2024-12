Putin asilo politico ad Assad per evitare che rimanesse folgorato sulla via di Damasco

Leggi su Ildenaro.it

Una tirannide, quella degliin Siria, padre e figlio, detenuta con poteri illimitati e perciò crudele in patria e pericolosa oltreconfine, è caduta in un pugno di ore. Platone, nella Repubblica, scriveva dei pericoli che, in uno stato democratico, pendevano sui suoi abitanti: il più temibile era e lo è ancora, che se la Cosa Pubblica non fosse stata gestita secondo le regole del buon governo, i delegati del popolo che erano al governo sarebbero stati scalzati da uno o più tiranni, certamente potenti e refrattari a ogni forma di indulgenza verso il popolo, perciò tiranneggiato nel senso moderno del termine. Tanto per tenere separata questa accezione del termine da quella che contraddistinse, nel terzo secolo a.c, l’operato di Dionigi a Siracusa. In quel caso non si andò oltre il rigore assoluto nel far rispettare le leggi e, in alcune occasioni,alla comminazione di punizioni esemplari per chi sbagliava.