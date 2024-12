.com - Minacce e botte alla madre della fidanzata: “Ammazzo tutta la famiglia”. Arrestato

di morte e, aggredita in strada, a casa e insultata anche via social. Un incubo quello vissuto ddonna che ha coinvoltola. Anche il padreragazza era stato preso di mira e minacciato dal violento stalker pronto, a suo dire, a rimediare un’arma per ucciderela. L’uomo un 31enne tunisino è stato infinea Nettuno dpolizia.: “la”Gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno, coordinati dProcuraRepubblica di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 31enne, gravemente indiziato del reato di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confrontisua