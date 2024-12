Lanazione.it - L’industria olearia sotto la lente di Olea

lal’extravergine di oliva. Torna, l’appuntamento con il convegno sull’olio e le sue specifiche all’istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia. L’appuntamento sabato 14 dicembre dalle 9. Dopo i saluti della preside Alessia Bechelli e del sindaco Riccardo Franchi prenderà subito la parola Maurizio Procissi della Coldiretti, parlando del ruolo delle associazioni agricole nel contesto dell’agricoltura italiana; a seguire, Francesco Bini, Cia Pescia, illustrerà gli incentivi previsti per il 2026 dal piano per lo sviluppo rurale della Toscana per i giovani agricoltori. Nicola Del Ministro, presidente dell’associazione Florovivaisti di Pescia, parlerà invece delle prospettive del vivaismo olivicolo locale. Spazio anche ai ragazzi dell’indirizzo "Produzione e trasformazioni" che, seguiti da Daniela Vannelli, capo panel di Slow Food, faranno una degustazione di olio insieme ai presenti.