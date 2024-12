Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Portanova leader, Sampirisi cento polmoni e Vido cecchino

Leggi su Sport.quotidiano.net

BARDI 6. Non deve usare i superpoteri come gli era capitato spesso. Sbaglia qualche rinvio di troppo con i piedi, ma è un peccato assolutamente veniale. Si prende un’ammonizione per perdita di tempo: esperienza.7. Nel primo tempo stantuffa sulla destra come se avesse ancora 20 anni e, cala leggermente nella ripresa, ma si spreme come un limone fino all’ultimo secondo e fa ammonire Lochosvili. MERONI 6,5. Sostanza, colpi di testa e tacchetti sempre pronti a mordere. Gli fischiano un paio di falli che invece sarebbero tackle puliti, ma non perde il focus. LUCCHESI 7. Partita da veterano per questo 21enne che gioca sul dolore (il ginocchio sinistro va un po’ gestito), ma sfodera una prova maiuscola. Dalle sue parti si alternano Bonazzoli, De Luca e Nasti: tutti a bocca asciutta.