Ilrestodelcarlino.it - It Alert oggi 9 dicembre in Emilia Romagna: dove e chi riceverà il messaggio

Bologna, 92024 – Dopo le prove che si sono svolte la scorsa settimana, in questi giorni IT-concluderà questa fase di sperimentazione ine nel Lazio.e mercoledì, infatti, i cittadini saranno nuovamente partecipi di test che saranno anche gli ultimi del 2024 in tutta Italia. Come per quelli precedenti, anche queste simulazioni avranno come tematiche gli incidenti ipotetici legati a dighe e stabilimenti industriali. In particolare, il test che avverrànel nostro territorio riguarderà il collasso di grandi dighe, che potrebbe accadere in caso di estrema emergenza. È importante segnalare che le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali fossero impegnati nella gestione di eventuali allerte meteo-idro in atto, come quella annunciata stanotte dall'Arpae, o per situazioni di necessità.