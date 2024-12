Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Trump: “Putin ha perso, deve pensare alla pace”

Roma, 9 dicembre 2024 – Da Donaldun ‘messaggio' al presidente russo Vladimir: devi fermare laperché hai. Il prossimo inquilino della Casa Bianca - parlando al New York Post - ha detto che Zelensky "vuole la", pensa che sia "arrivato il momento" e che anchepensarlo perché ha". Riferendo dell'incontro avuto a Parigi con il presidente ucraino, il presidente eletto americano spiega che Zelensky "vuole la, questa è una novità, vuole il cessate il fuoco, vuole fare la". E ha aggiunto: "Non abbiamo parlato di dettagli - ha poi aggiunto - ma lui pensa che sia arrivato il momento, edovrebbeche sia il momento, perché ha, quando hai700mila militari, è arrivato il momento. Non finirà - ha concluso riferendosiin- fino a quando non si avrà la".