Festa a Roma per 100 anni di Dado Ruspoli la moglie continuiamo a celebrarlo

(Adnkronos) – “Mio marito era un alchimista della vita, trasformava il quotidiano in meraviglioso”. Con queste parole Patricia, ex mannequin, ricorda il marito Alessandro (), principe di Cerveteri e conte di Vignanello nel centenario dalla nascita. Signore della Dolce vitana (ispirò l’omonimo film di Fellini), attore e mecenate, poeta (‘Le pulsazioni del silenzio’), stasera sarà celebrato nella Capitale in un locale atipico, uno studio di registrazione in via della Paglia – tra gli amici che si esibiranno il coreografo e danzatore Ricky Bonavita, i musicisti Riccardo e Francesco Marini, Laura Mattei, Thédore, il figlio diche leggerà estratti di alcune poesie del padre) – prima di ricordarlo, la prossima estate, con un grande evento nella piazza di Vignanello.